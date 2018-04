In Egitto il festival aereo tra le piramidi di Giza

Giza, (askanews) - Appassionati di paracadutismo e paramotore sorvolano il sito delle piramidi di Giza: è il festival aereo più spettacolare al mondo.Il pilota di paramotore dell'Arabia saudita, Abedel Razzak El Traifi: "Vengono da tutto il mondo per vedere le piramidi e io sono tra i fortunati e privilegiati che hanno potuto volare sopra le piramidi".Abdel Moein Ahmed, responsabile della Federazione egiziana degli sport aerei e di paracadutismo: "E' il più grande festival internazionale che si svolge alle piramidi di Giza, una delle sette meraviglie del mondo, se Dio vuole, fa bene allo sport e al turismo in Egitto".Dalla Polonia arriva Emilia, pilota di paramotore: "Quando ho saputo che c'era questa opportunità mi sono detta 'sì, certo, posso incontrare 100 piloti da tutto il mondo che amerebbero venire in Egitto per volare vicino alle piramidi".