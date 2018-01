In fiamme il tetto del convento alla Sacra di San Michele in val Susa

(Agenzia Vista) Avigliana, 24 gennaio 2018 Un incendio è divampato alla Sacra di San Michele, ad Avigliana (Torino). Le fiamme hanno avvolto il tetto dell' antica abbazia, monumento simbolo del Piemonte e luogo d'ispirazione per Umberto Eco e il suo "Il nome della Rosa" Erano in corso lavori di ristrutturazione. Ancora ignote le cause del rogo. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Il convento è ai piedi della chiesa, costruita alla fine del 900, a 40 km da Torino. Vi risiedono 3 padri rosminiani, che sono stati allontanati. Al momento non risultano feriti. Ecco il video pubblicato da un utente su Instagram. Courtesy Instagram fabio_schiavone Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev