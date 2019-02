In Francia l'Atto XII dei "gilet gialli" contro violenze polizia

Roma, 2 feb. (askanews) - Il movimento dei "gilet gialli" sfila a Parigi e in altre città francesi per il suo "Atto XII", che prende di mira le violenze della polizia dopo la decisione del Consiglio di Stato di autorizzare l'uso dei proiettili di gomma da parte degli agenti.Gli organizzatori hanno quindi invitato i manifestanti a partecipare con "bende, cerotti e rossetto sui gilet come se fossero macchie di sangue" per "una grande marcia dei feriti". Le armi da difesa utilizzate dalla polizia (i cosiddetti LBD, considerate armi non letali) sono stati utilizzati oltre 9mila volte dall'inizio del movimento di protesta provocando numerosi feriti gravi, raggiunti per la maggior parte agli occhi.L'"Atto XI" aveva radunato circa 69mila persone su tutto il territorio nazionale contro le 89mila del 19 gennaio; cifre tuttavia contestate dai "gilet gialli" che accusano il Ministero degli Interni di sottostimare regolarmente il numero dei manifestanti.