In Francia è "Block Friday", attivisti per il clima contro Amazon

Roma, 29 nov. (askanews) - In Francia è andato in scena il "Block Friday" con decine di attivisti per il clima che hanno manifestato davanti a varie sedi di Amazon nel Paese per denunciare l'impatto e le drammatiche conseguenze del venerdì nero degli sconti sull'ambiente.Proteste davanti a una Amazon Warehouse, la speciale sezione dedicata agli articoli resi in buone condizioni (a volte anche nuovi) a Douiu, nel Nord della Francia, a cui hanno partecipato anche numerosi dipendenti del colosso dell'e-commerce che hanno chiesto anche migliori condizioni di lavoro. Così come davanti alla sede di Clichy, un sobborgo di Parigi