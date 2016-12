Neully-sur-Seine (askanews) - Si sono svolti nella cattedrale di Saint-Pierre a Neully-sur-Seine, in Francia, i funerali dell'attrice Michèle Morgan, icona del cinema mondiale, morta il 20 dicembre 2016 all'età di 96 anni.Michèle Morgan ha recitato in circa 70 film nel corso della sua carriera e ha vinto il premio come miglior attrice al primo festival di Cannes.