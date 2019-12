In Germania 600 poliziotti in più per combattere l'estrema destra

Roma, 17 dic. (askanews) - Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, ha annunciato la creazione di 600 posti di lavoro presso l'Ufficio federale della polizia criminale (Bundeskriminalamt) e l'Ufficio per tutelare la Costituzione. Obiettivo? Contrastare con più forza gli estremismi e il terrorismo di estrema destra in Germania."Vogliamo intensificare la nostra lotta contro l'estremismo di destra e il terrorismo di destra, senza trascurare i nostri sforzi in altri settori", ha detto il ministro."L'Ufficio federale della polizia criminale riceverà 300 posti addizionali specifici per la lotta contro l'estremismo di destra e l'Ufficio federale per la tutela della Costituzione ne riceverà altri 300".