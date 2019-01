In Giappone un cocktail bar con vista rifiuti

Roma, 29 gen. (askanews) - Un luogo insolito per andarsi a bere un drink dopo il lavoro. Invece il "Gomi-Pit" bar di Musashino, a Ovest di Tokyo (da Gomi che significa spazzatura) è pieno di gente, tutte le sere. La vista dalle vetrate non offre un panorama sulla città. L'affaccio è interno e mostra un braccio meccanico in funzione che acchiappa spazzatura.Il locale, infatti, si trova sopra uno stabilimento di smaltimento rifiuti, dove c'è anche un inceneritore. Il contrasto è forte. Agli ultimi piani si ascolta musica e si bevono cocktail e vino, in basso cumuli di immondizia quotidiana tirati su da una gru fino all'altezza dei clienti intenti a fare l'aperitivo.L'obiettivo è sensibilizzare sul tema e mostrare ai giapponesi quanti rifiuti producono. Ma anche i clienti sembrano apprezzare. La puzza non si sente, il bar è accogliente e di design e anche i bambini si incuriosiscono e si sensibilizzano sulla salvaguardia dell'ambiente e l'importanza del riciclo.