In Grecia nei campi profughi colpiti da neve e freddo

Roma, (askanews) - Migliaia di migranti si trovano ad affrontare il gelido inverno, con bufere di neve, che sta colpendo l'Europa. In Grecia, nel campo di Anagnostopoulou a Salonicco, ci si protegge dal freddo nei container e ci si lava all'aperto in mezzo alla neve.L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) ha espresso forte preoccupazione per la situazione in cui si trovano rifugiati e migranti in Europa a causa del rigido inverno, soprattutto in Grecia e Serbia. Sulle isole di Lesbo e Chio, centinaia di persone sono state trasferite in alloggi più idonei. Ma ce ne sono ancora a centinaia, molte famiglie con bambini, che continuano a vivere in tende e dormitori non riscaldati sull'isola di Samos.