In India almeno 18 morti per alluvioni e piogge torrenziali

Guwahati, India (askanews) - In India, nello Stato nord orientale dell'Assam, alluvioni e piogge torrenziali dovute ai monsoni stanno mettendo a dura prova la popolazione. Secondo le autorità della città di Guwahati, la più importante dello Stato, sono almeno 18 i morti mentre centinaia di migliaia di persone hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni, trovando rifugio in ricoveri improvvisati.I dati ufficiali parlando di 863 villaggi colpiti in 15 distretti statali per un totla di 395mila persone coinvolte.