In India nasce il Trump Village, nuovo nome per un villaggio

New Delhi (askanews) - Dopo la Trump tower arriva il Trump village; gli abitanti di questo piccolo e sperduto villaggio rurale indiano, un tempo chiamato Marora, nello Stato settentrionale dell'Hariana, hanno deciso di ribattezzare la propria cittadina "Trump village", in onore del presidente degli Stati Uniti, a pochi giorni dal viaggio ufficiale in America del primo ministro indiano, Narendra Modi.Un cartello blu con la faccia del presidente americano contornato da fiori dà il benvenuto ai visitatori nella località indiana anche se il governo centrale non ha ancora ratificato il cambio di denominazione che pertanto resta non ufficiale."Ora questo è il Trump village - dice quest'abitante - tutti lo chiameranno così d'ora in poi. Certo il vecchio nome ci mancherà ma adesso sarà conosciuto in tutto il mondo con questo nome"."Invitiamo con tutto il cuore Trump e Modi qui da noi - aggiunge quest'altro cittadino - preghiamo Dio che questo possa portare più opportunità di lavoro per la gente. Con questa iniziativa ora tutta l'India e tutto il mondo conoscono il nostro villaggio".L'idea è venuta al fondatore di una Ong locale che si occupa dell'installazione di servizi igienici nel villaggio e che, dopo un recente viaggio negli Stati Uniti, ha suggerito al consiglio del villaggio di cambiare nome, in onore del presidente americano.