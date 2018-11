In Iran in vigore sanzioni Usa: Italia sarebbe tra Paesi esentati

Teheran (askanews) - In Iran sono entrate in vigore le sanzioni imposte dagli Stati Uniti dopo la decisione di Donald Trump di ritirare l'accordo sul programma nucleare iraniano, firmato nel 2015 da Barack Obama. Una decisione che ha scatenato un'ondata di proteste a Teheran e la reazione lapidaria del presidente della Repubblica islamica, Hassan Rohani, che ha detto: "Le aggireremo con fierezza"."L'Iran è malvagio", ha detto più volte il presidente degli Stati Uniti per giustificare una decisione che coinvolge anche gli altri Paesi che negoziano abitualmente con l'Iran. Italia compresa, che però dovrebbe rientrare fra gli 8 Stati che beneficeranno di un'esenzione per quanto riguarda il petrolio insieme a Turchia, Cina e India.