In Islanda i controlli sulla parità salariale sono legge

Reykjavik, (askanews) - L'Islanda è il primo paese al mondo ad avere introdotto una legge che chiede ai datori di lavoro di dimostrare concretamente la parità salariale fra i dipendenti dei due sessi, pena la multa.Da questo gennaio 2018 le aziende islandesi devono provare, con adeguata documentazione presentata regolarmente, che gli stipendi erogati a uomini e donne sono gli stessi a parità di mansione.La più grande banca del paese Landsbankinn, statalizzata nel 2008 durante la pesante crisi finanziaria del paese, ha già iniziato con un investimento di 120.000 euro ad adempiere a questa normativa, approvata nel marzo 2017.Elisabet Bjornsdottir, 34 anni, che lavora per il dipartimento del tesoro dell'istituto finanziario, spiega:"E' uno strumento interessante che possiamo utilizzare per tentare di eliminare il gap. Sono pienamente a favore, speriamo possa aiutarci"."Credo che una delle ragioni fondamentali per cui abbiamo bisogno di questa legge è perché non è qualcosa che capisci o si vede chiaramente. Si può avere l'impressione di essere pagate meno, ma è difficile da provare".L'ex ministro degli affari sociali e della parità di genere, che ha proposto la legge, Thorsteinn Viglundsson:"Il pensiero che sta dietro alla norma dell'equo stipendio rovescia la responsabilità, perché spetta all'azienda provare che non sta discriminando i suoi dipendenti. Chiaro che si può criticare questo rovesciamento della giustizia, ma si tratta di diritti umani, di essere pagati e trattati in modo equo".In Italia attualmente la disparità salariale per genere risulta a seconda degli strumenti di calcolo più o meno nella media europea, ma il problema è che la disoccupazione femminile resta altissima, con solo 4 donne occupate su 10, e molte lavoratrici obbligate al part time non volontario.