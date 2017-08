In Kenya si vota l'8 agosto, tra omicidi e tensioni

Roma, (askanews) - Ultima settimana di campagna elettorale prima delle elezioni presidenziali in Kenya: tra incertezze e tensioni l'8 agosto si sfideranno per la massima carica dello Stato Uhuru Kenyatta, presidente uscente, e Raila Odinga, leader dell'opposizione.Il voto si tiene 10 anni dopo quello del 2007, quando proprio Odinga denunciò brogli all'annuncio della vittoria dell'allora presidente uscente Mwai Kibaki e il Paese visse due mesi di violenze di matrice politica-etnica, con la conseguente repressione di polizia, che fecero più di 1.100 morti e 600.000 sfollati. Le violenze nel Paese più ricco dell'Africa orientale, considerato un bastione di stabilità in una regione attraversata da diverse crisi, tramautizzò la popolazione e sorprese gli osservatori.In Kenya il voto è tradizionalmente espressione dell'appartenenza etnica e Kenyatta, un Kikuyu, e Odinga, un Luo, hanno dato vita a forti alleanze elettorali tra diverse comunità e sarà quindi cruciale l'affluenza alle urne.La campagna elettorale si è svolta finora in un clima di relativa calma, ma negli ultimi giorni si sono moltiplicati allarmanti segnali di violenza: il 29 luglio uomini armati hanno assaltato l'abitazione del vicepresidente William Ruto e il 31 luglio è stato ritrovato il corpo senza vita, con evidenti segni di tortura, del responsabile del voto elettronico della Commissione elettorale.Inoltre, nei mesi scorsi si sono registrati numerosi attacchi aproprietà private nella Rift Valley da parte delle comunità deipastori, che accusano i politici di sfollare le popolazioni prima del voto, e nella zona nord-orientale del Paese i jihadisti Shebab hanno aumentato gli attacchi.