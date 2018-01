In Malaysia i fedeli indù portano il latte al Dio della guerra

Batu Caves, (askanews) - Fedeli indù si sono radunati a Batu Caves, fuori dalla capitale della Malaysia Kuala Lumpur, per celebrare l'annuale festival di Thaipusam, festeggiato soprattutto dalle comunità tamil.Molti dei partecipanti indossano ornamenti di metallo pesante per mostrare la loro devozione alla divinità Murugan. Molti sono qui per salire la scalinata e portare in dono una pentola di latte alla statua del Dio della guerra alta più di 40 metri."Ho un voto. Ho pregato per la mia istruzione, se passo i miei esami allora porterò il latte e pregherò per lui, quindi porterò la mia pentola di latte a pregare per lui, per il signore Murugan"."Ogni anno desidero venire, perché il festival si tiene una volta l'anno. Sono molto felice di compiere il mio voto, sono molto grato. Anche se sono vecchio, mi piace sempre salire a Batu Caves"."Sono 25 anni che salgo a Batu Caves. E se me lo chiedete, ho chiesto al Signore Murugan di mandarmi a studiare all'estero e così sono andata a Londra e ho finito il mio master e sono tornata, mi sono sposata da poco, quindi sono appena salita a dirgli grazie. Per me è un giorno del ringraziamento al mio più grande signore".Il festival si svolge nel primo plenilunio dell'anno, tra fine gennaio e inizio febbraio, per ricordare la consegna da parte della dea Parvati di una lancia al dio della guerra Murugan per sconfiggere il demone del male Soorapadman.