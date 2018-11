(Agenzia Vista) Torino, 10 novembre 2018 Migliaia di persone si sono ritrovate in piazza Castelli a Torino per manifestare in favore della Tav. La manifestazione è stata promossa dal gruppo Facebook “Si, Torino va avanti” nato qualche giorno dopo la l’approvazione in Consiglio comunale dell’ordine del giorno in cui il cui il Comune si è ufficialmente dichiarato contro la TAV._Courtesy Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev