In migliaia partecipano al festival del lancio del loto a Bangkok

Bangkok, (askanews) - Migliaia di persone hanno gettato fiori di loto su un battello che trasportava una statua di un venerato monaco buddista a sud di Bangkok, mettendo fine alla "quaresima buddista".Il Festival trae ispirazione dall'epoca in cui gli abitanti sceglievano i fiori di loto più belli, che allora abbondavano nella regione, per offrirli ai fedeli che si recavano al tempio."Si pensa che la statua sia stata scoperta vicino al tempio. I residenti offrono dei fiori di loto per venerarla e questo si è trasformato in un festival annuale di lancio dei fiori di loto", racconta un residente."Se i fiori di loto sono gettati dentro la barca va bene. Vuol dire che avete molti meriti. Altrimenti, va bene, ci si prova l'anno prossimo", aggiunge questa donna.