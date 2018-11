In Polonia governo in piazza con i neofascisti per l'Indipendenza

Varsavia (askanews) - In Polonia il governo è sceso in piazza insieme a decine di gruppi neofascisti nel giorno delle celebrazioni del centenario dell'Indipendenza. Un'anomalia risultato della coincidenza fra l'anniversario e la marcia organizzata ogni anno dall'ultradestra a Varsavia. Non sono serviti a nulla i tentativi del sindaco della capitale polacca di annullarla, respinti perché considerati da un tribunale una forma di censura preventiva.Il governo è dovuto così scendere a patti coi nazionalisti: ha organizzato una manifestazione sullo stesso percorso e allo stesso orario e ha permesso che l'ultradestra sfilasse in coda.In piazza sono scese 200mila persone. Tantissimi sventolavano la bandiera polacca, fra cui spuntavano diverse bandiere dei gruppi neofascisti.