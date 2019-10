In Polonia i sovranisti di Kaczynski vincono le elezioni

Varsavia, 14 ott. (askanews) - I sovranisti di Jaroslaw Kaczynski hanno vinto con un risultato netto le elezioni in Polonia. Il partito di destra governa dal 2015 e si appresta a farlo per altri 4 anni grazie al 45% delle preferenze raccolto a queste ultime elezioni. Numeri che permetteranno al partito "Libertà e giustizia" di mantenere la maggioranza assoluta alla Camera."Hanno provato a convincere parte della società che siamo una minaccia a lungo termine - ha detto Kaczynski Non è così. Abbiamo le finanze pubbliche sotto controllo, le abbiamo radicalmente migliorate". "Abbiamo 4 anni di duro lavoro davanti a noi perché la Polonia continui a evolversi e migliorarsi".Kaczynski ha puntato la campagna elettorale sugli attacchi alla comunità lgbt, contro l'Europa e l'integrazione e ha raccolto grandi consensi fra i ceti più poveri della popolazione con una serie di misure economiche per il sostegno ai redditi minimi.