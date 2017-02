In Romania continuano le proteste, almeno 500mila in piazza

Roma, 6 feb. (askanews) - Malgrado il dietrofront del governo e il ritiro del decreto salva-corrotti, continuano le manifestazioni di protesta in Romania. Almeno 500mila persone sono scese in piazza nel Paese, oltre 200mila solo a Bucarest, invasa da un fiume di persone. Sei giorni di contestazioni, un evento senza precedenti dalla caduta del regime comunista.Il ritiro del decreto, che avrebbe permesso ad alcuni politici di sfuggire a procedimenti, non ha placato la rabbia dei manifestanti, che si sono radunati di fronte alla sede del governo."E' chiaro che il popolo è unito - dice uno dei manifestanti - siamo tutti insieme, centomila, 150mila e più. La gente è arrivata a Bucarest, a piazza Vittoria, anche dalle altre città, siamo qui per cambiare le cose. Siamo pronti a cambiare la Romania e a renderla un Paese pulito, per il nostro futuro e i nostri figli".Da più parti, intanto, si levano le richieste di dimissioni del governo socialdemocratico.