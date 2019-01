In Russia impazza lo "snow rugby"

Roma, (askanews) - In Russia per combattere la noia dei lunghi mesi invernali si sono inventati una nuova disciplina, lo "snow rugby": una palla ovale, cinque giocatori per squadra e, naturalmente, il campo ricoperto di neve fresca.Il gioco impazza nel Paese nell'anno in cui la Russia si è qualificata per la Coppa del Mondo di rugby. Le regole sono semplici e simili a quello tradizionale, a parte il numero dei giocatori inferiore e la neve. Tutti possono praticare questo sport, spettacolare a vedersi, bisogna però essere pronti a combattere il freddo quando si finisce a terra. Il terreno però è di sicuro più morbido.