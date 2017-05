In Sudcorea si vota per eleggere il nuovo presidente

Seul (askanews) - I cittadini della Corea del Sud al voto per scegliere il successore di Park Geun-Hye, accusata di corruzione e deposta dopo una procedura di impeachment. Elezioni complesse che sceglieranno la persona che dovrà guidare il Paese in un contesto internazionale complicato, con l'aumento delle tensioni con la Corea del Nord. Scenario che è comunque rimasto in secondo piano durante la campagna elettorale, rispetto ai temi della disoccupazione e delle ineguaglianze sociali.Il favorito per la vittoria è Moon Jae-In, un veterano della lotta per i diritti umani, sostenitore della ripresa del dialogo con Pyongyang e dell'opportunità di relazioni "più eque e giuste" con Washington.Il voto chiuderà finalmente la turbolenta pagina dello scandalo per corruzione che ha portato l'ex presidente in carcere in attesa di giudizio per corruzione e abuso di potere.