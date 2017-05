In Turchia almeno 20 morti in un incidente stradale

Istanbul (askanews) - Almeno 20 persone sono morte e altre 11 sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale in Turchia. Secondo quanto riferito dalle autorità, un pullman con a bordo una quarantina di persone, tutti turisti locali, è uscito fuori strada nei pressi della località balneare di Marmaris, nel Sud-Est del Paese."E' in corso un'indagine sulle cause dell'incidente. Potrebbero aver ceduto i freni", ha detto Amir Cicek, governatore della provincia di Mugla province. L'incidente è avvenuto lungo una strada di collina e il pullman è precipitato in un burrone dopo aver divelto la barriera di sicurezza.