In Turchia celebrazioni per primo anniversario fallito golpe

Istanbul (askanews) - La Turchia ha organizzato una serie di eventi per celebrare il primo anniversario della sconfitta del tentato colpo di stato dello scorso anno. Una prova di forza del presidente Recep Tayyip.Un anno fa una parte dell'esercito scese in strada coi carri armati per rovesciare il governo di Erdogan, ma l'azione venne fermata in poche ore durante le quali morirono oltre 240 persone.Da quel giorno è cominciata la principale ondata diepurazioni nella storia della Turchia, con l'arresto di 50mila persone e il licenziamento da ruoli chiave o pubblici di altre 100mila e più. Erdogan ha poi rafforzato la sua posizione vincendo il referendum del 16 aprile sul rafforzamento dei suoi poteri.Le autorità hanno proclamato il 15 luglio festa nazionale della "democrazia e dell'unità", definendo lo sventato colpo di stato una vittoria storica della democrazia turca.