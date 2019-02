In un incendio in un palazzo di Parigi sono morte 10 persone

Milano, 5 feb. (askanews) - Sono 10 le persone morte nell'incendio divampato nella notte in un palazzo del 16esimo arrondissement di Parigi, mentre i feriti sono 36. È il bilancio di una notte di inferno raccontata così da uno dei vicini."All'inizio c'era gente che gridava, gente sui tetti, altri che provavano a scendere dalle ringhiere, qualcuno appeso ai balconi. I pompieri faticavano ad accedere ai piani oltre il secondo con scale esterne. E mi sono detto: non c'è abbastanza tempo".Le indagini sulle cause sono ancora in corso ma la pista seguita finora dagli inquirenti è quella del dolo. Una residente dell'edificio è in stato di fermo. La donna, che sarebbe affetta da problemi psichiatrici, è accusata di "distruzione volontaria".I pompieri intervenuti sul luogo del disastro hanno raccontato che l'incendio si è propagato con una "violenza incredibile". Per domarlo ci sono volute oltre sei ore.