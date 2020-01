(Agenzia Vista) Napoli, 10 gennaio 2020 'In un vortice di polvere', le fotografie dei reportage di Annalisa Vandelli in mostra a Napoli "In un vortice di polvere” la mostra fotografica dei reportage della giornalista Annalisa Vandelli allestita al complesso monumentale di Santa Chiara a Napoli. _Courtesy Mattina 9 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev