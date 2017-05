Inaugurato a Bruxelles il museo di storia dell'Unione europea

Bruxelles (askanews) - Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani ha inaugurato a Bruxelles l'"House of European history", il museo di storia dell'unione europea.La mostra, ha spiegato Hans Gert Pottering, ex capo del Parlamento europeo, ha spiegato che il museo celebra i valori europei, in un momento in cui il crescente populismo e l'instabilità li sta mettendo decisamente in discussione.Tra i padiglioni c'è tutta la storia dell'Unione, e anche un accenno al futuro, con un preciso riferimento alla Brexit.