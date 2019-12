Incendi in Australia, migliaia di persone evacuate nel Sud-Est

Milano, 30 dic. (askanews) - Migliaia di residenti e turisti sono stati costretti a lasciare alcune zone dello stato di Victoria, in Australia, a causa di enormi incendi boschivi che, alimentati da temperature torride e raffiche di vento, stanno imperversando nel Sud-Est del Paese. Le autorità hanno chiesto a circa 30.000 turisti di abbandonare la costa frastagliata di East Gippsland.Oltre 40 gradi sono previsti a Melbourne e il rischio di incendi è considerato estremo in sette dei nove distretti di Victoria.Gli incendi hanno devastato oltre 4 milioni di ettari in tutto il paese e hanno già causato la morte di otto persone.