Incendio a Camden Market di Londra, le fiamme divampano

(Agenzia Vista) Londra, 10 luglio 2017 Un vasto incendio è scoppiato questa notte a Londra nel popolare Camden Market, una delle principali attrazioni turistiche della capitale britannica. Oltre 70 vigili del fuoco e 10 mezzi sono stati impegnati per tutta la notte per spegnere le fiamme, divampate poco dopo mezzanotte in edificio di tre piani e domate attorno alle 3 di mattina (4 ora italiana). Diversi testimoni hanno raccontato che il mercato era deserto al momento dello scoppio dell'incendio. Una vasta porzione del Camden Market era già bruciata nel febbraio del 2008_fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev