Incendio a Londra, almeno 6 morti e oltre 50 feriti

Londra (askanews) - Almeno sei persone sono morte a causa dell'enorme incendio che ha devastato un palazzo popolare a North Kesington a Londra. I feriti invece sarebbero almeno 50 secondo il bilancio fornito dalla polizia. Un bilancio necessariamente provvisorio per la complessità delle operazioni di soccorso e ricerca all'interno di un edificio così grande e che andranno avanti per giorni."Stiamo lavorando duramente, abbiamo salvato un gran numero di persone dall'interno dell'edificio su diversi piani - ha spiegato - Dany Cotton, responsabile dei Vigili del Fuoco - ho parlato con squadre che sono arrivate fino al 19esimo e 20esimo piano, stiamo avanzando all'interno dell'intero edificio".Al lavoro ci sono circa 200 pompieri che cercano all'interno dell'edificio eventuali persone intrappolate. Il temuto rischio di crollo, che ha portato all'evacuazione dell'area circostante, per ora dovrebbe essere scampato.