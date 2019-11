Incendio alla Pecora Elettrica, Raggi: potenzieremo illuminazione

Roma, 7 nov. (askanews) - A seguito dell'incendio doloso alla libreria caffetteria La Pecora Elettrica a Roma "potenzieremo l'illuminazione su quella via, Acea è già a lavoro su questo", ha detto la sindaca della Capitale Virginia Raggi a margine di una conferenza stampa ai Musei Capitolini."È un evento su cui dobbiamo riflettere - ha aggiunto - non è l'unico episodio. È il secondo episodio per La Pecora Elettrica e su quella strada c'è anche un altro esercizio commerciale che è stato dato alle fiamme. Siamo molto vicini a loro. Ieri c'è stata anche una granda manifestazione di solidarietà. Li incontreremo e cercheremo di capire meglio che cosa succede, è una situazione molto delicata" ha concluso Raggi.