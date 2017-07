(Agenzia Vista) Roma, 13 luglio 2017 Dalle 22 circa del 12 luglio 2017 i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in via Cesare Lombroso, all'interno del campo Rom, per spegnero un'incendio di rifiuti pericolosi. fonte Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev