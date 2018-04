(Agenzia Vista) Torino, 28 aprile 2018 Un vasto incendio è divampato nella zona industriale di Settimo Torinese, alle porte di Torino. Le fiamme si sono sviluppate nel cortile di una ditta di via Raspini che si occupa del recupero di bancali in legno. I pompieri sono riusciti ad evitare che l'incendio potesse estendersi anche ai capannoni. Sulle cause del rogo sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso. Courtesy Rete7