(Agenzia Vista) New York, 08 gennaio 2018 Incendio in cima alla Trump Tower, i Vigili del Fuoco intervengono sul tetto Un incendio e' divampato agli ultimi piani della Trump Tower, l'edifico e' stato evacuato e i Vigili del Fuoco stanno intervenendo per domare le fiammo. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev