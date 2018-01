(Agenzia Vista) Cairo Montenotte (SV), 08 gennaio 2018 Primocanale Incendio in un deposito rifiuti in Liguria, intervengono i Vigili del Fuoco Un incendio si e' sviluppato all'interno di un capannone dei rifiuti in Liguria. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in maniera tempestiva e hanno ridotto l'entita' dei danni, ma si aspettano ancora i dati sulla qualita' dell'aria. courtesy Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev