Manila (askanews) - Un violento incendio scoppiato nella notte in una baraccopoli vicino al porto di Manila ha provocato l'evacuazione di circa 15mila persone, che hanno perso le lorocase. Lo scrive oggi il Philippine Star. Nella bidonville di Parola, secondo i funzionari dei vigili del fuoco, sono andati in cenere 1.000 case. Sette persone sono rimaste ferite, non sono segnalate vittime.