Incendio Londra, Bbc: i governi avvertiti da anni del pericolo

Londra (askanews) - La BBC apre un vero scandalo sull'incendio di Londra. Quattro viceministri di vari governi britannici erano stati avvertiti più volte negli ultimi sette anni della pericolosità in caso di incendio in vecchi palazzi come la Grenfell Tower, privi di sistemi anti-incendio adeguati, e una commissione parlamentare aveva chiesto loro di rivedere procedure di sicurezza e regolamenti.La Bbc lancia la pesante accusa a tutta la politica britannica, a pochi giorni dall'incendio in cui sono morte 79 persone, fra cui due ragazzi italiani. La televisione britannica è entrata in possesso di una serie di documenti scritti, una serie di lettere spedite al governo dalla Commissione parlamentare contro il rischio di incendi, risultato di una analisi degli edifici cominciata dopo il 2009, quando le fiamme distrussero un palazzo a Lakanal House, Sud di Londra uccidendo 6 persone.La Commissione, allarmata dopo aver sentito il parere di vari esperti, non solo ha chiesto ripetutamente dal 2010 ai governi guidati dai Conservatori di intervenire immediatamente "senza aspettare una nuova tragedia", ma, in una comunicazione del 2015, ha sottolineato in particolare la pericolosità dei rivestimenti usati per l'esterno degli edifici, fatti con materiale infiammabile. Gli stessi rivestimenti risultati fatali nell'incendio alla Grenfell Tower.Il governo guidato da David Cameron e poi quello di Theresa May hanno sempre risposto minimizzando sull'urgenza dei provvedimenti oppure facendo promesse poi mai mantenute. Ora questa nuova accusa si aggiunge al clima pesante che aleggia su Downing Street e sulla premier May, molto criticata per la gestione, politica e umana, della tragedia.