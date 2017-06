Incendio Londra, testimone: la gente si buttava dalle finestre

Londra (askanews) - I testimoni dell'enorme incendio che ha completamente carbonizzato un palazzo di oltre 20 piani a Londra raccontano le drammatiche scene a cui hanno assistito nel momento in cui sono divampate le fiamme.Khadejah Miller è una degli inquilini che è riuscita a fuggire."Io ho sentito urlare e ho visto delle persone buttarsi dalle finestre. L'edificio era in fiamme, c'erano le ambulanze, la polizia, è stato orrendo. Anche noi siamo stati allontanati dai Vigili del fuoco. Ci hanno detto di lasciare l'edificio non ci è permesso tornare a casa, nel caso che la struttura crolli"In questo edificio a North Kesington vivono 500 persone, è un grande palazzone popolare costruito negli anni Settanta e restaurato recentemente fra mille polemiche. Gli inquilini lamentavano proprio il rischio incendi."Siamo una comunità, tutti sono amichevoli. Siamo come una grande famiglia. Quello che è successo tocca tutti noi, in modi diversi, non penso che il nostro quartiere sarà mai più lo stesso".