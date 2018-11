(Agenzia Vista) Caserta, 19 novembre 2018 Inceneritori, Conte: "Salvini non si sbaglia, ha espresso opinione" "Il ministro Salvini non si sbaglia, ha solo espresso un'opinione". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, arrivando a Caserta per la firma del protocollo sulla Terra dei Fuochi. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it