Inchiesta Open, Paita: "Distinzione netta partito e fondazione"

(Agenzia Vista) Liguria, 30 novembre 2019 "Cio' che sta emergendo ci porta a spingere verso la distinzione netta tra partito politico e fondazione, fa bene Renzi a sfidare un confronto pubblico dentro aule parlamentari. Inaccettabili gli attacchi che stanno emergendo in questi giorni. Se di trasparenza si deve parlare si deve parlare in termini complessivi". Lo ha detto la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi in riferimento alla vicenda Open, durante un incontro a Genova organizzato dall'onorevole Raffaella Paita / Courtesy Giuseppe Sciortino agenziavista.it