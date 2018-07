Incidente stradale a Bologna, scontro tra moto e auto

(Agenzia Vista) Bologna, 10 luglio 2018 Un motociclista si è scontrato con una Ford Bianca. Viaggiavano entrambi in direzione Bologna centro, quando all'altezza della rotonda della Ducati i due mezzi si sono urtati. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che è rovinosamente a terra. Subito soccorso dagli operatori del 118, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Maggiore per le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, per i rilievi di legge, è intervenuta la Polizia Municipale. _Courtesy Etv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it