Incontro tra Conte e il presidente Corea del Sud a Roma

Roma (askanews) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato a palazzo Chigi il presidente della Repubblica della Corea del Sud, S.E. Moon Jae-in.Il premier Conte ha anticipato che l'incontro con il presidente sudcoreano potrebbe essere l'occasione per coltivare la relazione speciale con la Cina che in ambienti governativi si spera possa fornire sponde utili sia nel campo degli scambi commerciali e degli investimenti produttivi sia in quello, fondamentale, del collocamento dei titoli pubblici italiani, quindi in funzione anti-spread.Moon Jae-in è stato ricevuto anche dal Capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale.