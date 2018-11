India, bimba cade sui binari mentre passa il treno: illesa

Mathura, India (askanews) - A Mathura, in India, nello Stato dell'Uttar Pradesh una bimba di un anno è caduta sui binari, finendo nello spazio tra banchina e rotaie poco prima che il treno ripartisse. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la piccola se l'è cavata solo con uno spavento e un po' di lacrime. La bimba sarebbe scivolata dalle braccia della madre mentre i genitori stavano scendendo dal treno.Incidenti simili non sono rari in India dove un rapporto governativo del 2012 parla di almeno 15mila morti l'anno in incidenti ferroviari, definendolo un vero e proprio massacro. Il governo ha promesso uno stanziamento di un miliardo e mezzo in 5 anni per modernizzare la fatiscente rete ferroviaria.