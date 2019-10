India, bus gratis per le donne a Delhi con il "biglietto rosa"

Roma, 29 ott. (askanews) - Grazie al "biglietto rosa" da oggi le donne di Delhi, in India, avranno corse gratuite sugli autobus pubblici. Saranno direttamente gli autisti a distribuire questi speciali pink ticket, poi il governo si occuperà dei rimborsi in base al numero di biglietti emessi.Il ministro dei trasporti Kailash Gahlot in un tweet ha commentato: "E' un giorno storico per Delhi! Le donne viaggeranno gratis in tutti gli autobus a partire dal 29.10.19", aggiungendo che il governo "si impegna a garantire la sicurezza dei passeggeri di sesso femminile sui bus".Le corse free saranno apllicate in oltre 55mila autobus gestiti dallo Stato. Dopo le donne il governo sta pensando a estendere la misura a anziani e studenti.