India compie "attacco preventivo" contro terroristi nel Kashmir

Roma, 26 feb. (askanews) - Un raid aereo indiano su un campo di addestramento islamista nella regione del Kashmir ha provocato la morte di "un gran numero" di combattenti che stavano preparando un attacco contro l'India. A renderlo noto in conferenza stampa è il ministro indiano degli Esteri Vijay Gokhale, dopo che il Pakistan aveva annunciato l'ingresso di jet indiani nel suo spazio aereo."Di fronte a un imminente pericolo, un attacco preventivo è divenuto assolutamente necessario", ha spiegato il ministro, sottolineando che l'India ha colpito il campo di addestramento di Jaish-e-Mohammad a Balakot.Da parte sua l'esercito del Pakistan aveva riferito che jet indiani avevano violato lo spazio aereo nella regione himalayana sganciando degli ordigni.L'azione di Nuova Delhi sarebbe stata compiuta - secondo diverse fonti - in seguito a un attacco kamikaze in Kashmir che qualche settimana fa ha provocato la morte di circa 40 paramilitari indiani.