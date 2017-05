India, crolla muro durante cerimonia di nozze: almeno 24 morti

Roma, 11 mag. (askanews) - Ventiquattro persone, tra cui quattrobambini, sono rimasti uccisi nel crollo di un muro di une edificio durante unacerimonia nuziale a Baharatpur, nel Rajastan, nell'India occidentale: molte altre personesono rimaste ferite.Gli invitati al ricevimento si sono rifugiati in una baracca dilatta adiacente al muro, dopo il crollo, che secondo le prime indagini sarebbe stato causato da una tempesta.Almeno 26 sono i feriti, e 15 tra loro versano in gravicondizioni. La polizia ha aperto un'inchiesta e uno dei gestoridel locale è stato fermato per essere interrogato. Al vaglio degli inquirenti i documenti per capire se i proprietari dell'edificio avessero una regolare licenza.