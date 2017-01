India, disastro ferroviario nel sud: almeno 32 passeggeri morti

Nuova Delhi (askanews) - I soccorritori continuano a lottare per trovare superstiti tra le lamiere di un terribile disastro ferroviario costato la vita ad almeno 32 passeggeri nel sud dell'India. Si tratta dell'ultima di una serie di sciagure che colpisce il paese in questo settore. Le autorità stanno indagando per cercare di capire se i ribelli maoisti abbiano manomesso i binari dopo che otto carrozze e la motrice dell'espresso Jagdalpur-Bhubaneswar sono deragliati verso le 23, ora locale, di sabato.