India, leopardo semina il panico tra la folla e attacca: 4 feriti

Roma, 1 feb. (askanews) - Un leopardo ha provocato il panico a Jalandhar, in India, ferendo quattro persone prima di essere catturato e sedato.Per oltre sei ore gli abitanti della cittadina di circa 800mila persone nel Punjab gli hanno dato la caccia.Diversi video, diventati virali, mostrano il felino che si arrampica su un muro e scappa, salta nei giardini e davanti all'entrata di alcune case mentre la gente scappa urlando.Alcuni hanno cercato di lanciargli contro pietre per spaventarlo e farlo allontanare ma il leopardo ha attaccato quattro persone, una ha riportato una ferita seria a un braccio.I funzionari della fauna selvatica hanno cercato di catturarlo con una rete poi hanno dovuto usare una pistola con un tranquillante. Alla fine, messo all'angolo vicino a una casa, il leopardo è stato sedato e preso.La folla che si avvicinava incuriosita per vederlo ha reso le operazioni di cattura più difficili, è dovuta intervenire la polizia chiudendo alcune strade per tenere lontane le persone. Poi il leopardo è stato portato nello Zoo di Chhatbir dove resterà alcuni giorni in attesa che venga deciso il suo futuro.