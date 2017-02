India, una tigre di peluche per i tre tigrotti rimasti orfani

Roma, (askanews) - Una tigre di peluche per tre tigrotti che hanno perso la loro mamma. Nella riserva di Bandhavgarh, in India, i piccoli rimasti orfani un mese fa non volevano più mangiare, si rifiutavano persino di prendere il latte dal biberon, sembravano traumatizzati dalla perdita della madre.Così i ranger hanno avuto l'idea di mettere accanto a loro in un gabbia una grande tigre di peluche a cui hanno nascosto all'interno delle bottiglie di latte collegate a delle mammelle sintetiche, in modo che i tigrotti potessero attaccarsi e succhiare come avviene in natura.A vederli giocare e accoccolarsi con la tigre finta, i tre sembrano proprio aver gradito.Sembra che la loro mamma sia rimasta uccisa da una recinzione elettrica costruita dagli agricoltori per proteggere i loro campi dagli animali. I cuccioli sono stati ritrovati non lontano dal suo corpo in condizioni critiche, disidratati e spaventati e sono stati subito portati nella riserva per essere curati. Ora sembrano già essersi ripresi.