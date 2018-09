Indonesia, sisma e tsunami: i morti sono almeno 384

Palu, Indonesia (askanews) - È di almeno 384 morti, in Indonesia, il bilancio di un sisma di magnitudo 7,5 seguito da uno tsunami con onde alte fino a 1,5 metri che ha colpito l'isola Sulawesi, nel centro del Paese. Centinaia i feriti, in prevalenza nella città di Palu che conta 350mila abitanti.Secondo i media locali, il bilancio si aggrava di ora in ora. A Palu ci sono case ed edifici completamente distrutti. Alberghi e ospedali sono ridotti in macerie, così come il principale centro commerciale della città."L'albergo Rua-Rua è crollato - ha spiegato un portavoce dell'agenzia di gestione delle catastrofi - aveva 80 camere, 76 delle quali occupate".Il terremoto ha fatto registrare una magnitudo più alta di quelle che hanno colpito ad agosto l'isola di Lombok - vicino Bali - che causarono oltre 500 morti e 1.500 feriti. La scossa è stata seguita da uno tsunami alle 18.22 locali del 28 settembre 2018, con onde alte un metro e mezzo che si sono abbattute sulla costa di Palu.