Infografica - Il ministro Salvini e il 'Caso Diciotti', la cronostoria

(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2019 Aver abusato dei suoi poteri trattenendo per 5 giorni 177 migranti a bordo della nave Diciotti "in condizioni psicofisiche critiche" per motivi "meramente politici". È in base a questa controversa ricostruzione dei fatti, sempre che venga dimostrata sussistente, che il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto al Senato l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Ecco la cronostoria della vicenda / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev